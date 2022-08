Sarri: «Grande soddisfazione, ora proseguiamo così. Non mi piace giocare ogni tre giorni» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la partita vinta dalla Lazio con l’Inter. Le dichiarazioni Le parole di Sarri dopo la gara vinta contro l’Inter: ALLENAMENTO – «Le doppie sedute sono quelle dove si lavora sui particolari. Se nelle ultime partite ci funzionano meglio i particolari… A me non piace quando si gioca ogni tre giorni, è calcio usa e getta» GARA – «La soddisfazione di vedere un gruppo con Grande capacità di impegno e dedizione non comuni. Grande partita, che dobbiamo saper gestire, non accontentarci ma darci benzina per una buona stagione» LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore della Lazio Maurizioha commentato ai microfoni di DAZN la partita vinta dalla Lazio con l’Inter. Le dichiarazioni Le parole didopo la gara vinta contro l’Inter: ALLENAMENTO – «Le doppie sedute sono quelle dove si lavora sui particolari. Se nelle ultime partite ci funzionano meglio i particolari… A me nonquando si giocatre, è calcio usa e getta» GARA – «Ladi vedere un gruppo concapacità di impegno e dedizione non comuni.partita, che dobbiamo saper gestire, non accontentarci ma darci benzina per una buona stagione» LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

LorenzoMedori3 : @marifcinter Grande prova dei ragazzi che hanno resistito 75 minuti contro Sarri e Inzaghi - GianlucaGregor4 : @FrancisJUnder12 Primo e secondo gol figli di grande giocate individuali...x intenderci se al posto di SMS sul prim… - PaoloColantoni : Una Lazio meravigliosa. Solida in difesa, con qualità dal campo e dalla panchina. Sarri da una lezione ad Inzaghi.… - La_Magggica : @SerieA @OfficialSSLazio Sarri ha dimostrato oggi per l’ennesima volta di essere un grande allenatore, lui riesce a… - matteoduranti10 : @tommandrea Patric gia scorso anno ha fatto una grande stagione. Non a caso Sarri ne chiese la conferma -