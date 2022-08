Roma | Mourinho | ' Con la Juve gara stimolante e difficile'

romeoagresti : #Allegri: “Domani è uno scontro diretto contro un avversario che sta facendo molto bene. È sempre un piacere ritrov… - DiMarzio : #SerieA, verso #JuventusRoma | 'Felice di incontrare di nuovo Mourinho. #Milik ha numeri impressionanti. Dybala...'… - angelomangiante : Mourinho su #Belotti : “Se è vero che Belotti vuole tanto venire alla Roma, mi piace molto questo feeling. Mi fa pi… - TuttoJuve24 : Juventus-Roma, Allegri presenta la gara: “Un piacere incontrare Mourinho, Bonucci out” #Juventus #Juve #Allegri… - LucaRuss0 : QUI ROMA, Mourinho: “Giocheranno gli stessi di lunedì con Matic al posto di Zaniolo. Sulla Juve…” -

- Dopo aver battuto Salernitana e Cremonese nelle prime due giornate di campionato, laè pronta per la trasferta sul campo della Juventus. Il tecnico giallorossoè curioso di vedere la risposta della sua squadra nel primo big match del campionato: "La squadra che giocherà ...A presentare il tutto ci pensa il solito Josèin conferenza Dopo le vittorie di misura ottenute contro Salernitana prima e Cremonese poi, ladi Josèsi ritroverà domani ...(Adnkronos) – “La Roma è una squadra tosta, sarà una partita equilibrata”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così alla vigilia della gara Juve-Roma in programma domani per la ...Non proibitivi ma impegnativi i gironi di Europa League per Roma e Lazio. Un pericolo principale a testa uscito dalle urne di Istanbul per le formazioni di Josè Mourinho e Maurizio Sarri, rappresentat ...