“Restare nel mio matrimonio è stata una cosa coraggiosa. Questo non vuol dire che valga per tutti”: parla HillarY Clinton (Di venerdì 26 agosto 2022) “Una delle cose più coraggiose che io abbia mai fatto è stata Restare nel mio matrimonio“. HillarY Clinton torna a parlare pubblicamente del suo matrimonio con Bill Clinton e lo fa nella serie Gutsy (che significa coraggiosa), il ciclo di interviste al via dal 9 settembre su AppleTV+, nel quale l’ex segretario di Stato e sua figlia Chelsea incontreranno “donne pioniere, attiviste, guide di comunità ed eroine di tutti i giorni”. Tra queste ci sono anche Goldie Hawn, Kim Kardashian, Jane Goodall, Megan Thee Stallion e il reverendo Whittney Ijanaten, cappellano della UCLA officiante di matrimoni (molti dei quali LGBTQI+). Proprio quest’ultima ha rievocato con la senatrice del Partito Democratico americano alcuni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) “Una delle cose più coraggiose che io abbia mai fatto ènel mio“.torna are pubblicamente del suocon Bille lo fa nella serie Gutsy (che significa), il ciclo di interviste al via dal 9 settembre su AppleTV+, nel quale l’ex segretario di Stato e sua figlia Chelsea incontreranno “donne pioniere, attiviste, guide di comunità ed eroine dii giorni”. Tra queste ci sono anche Goldie Hawn, Kim Kardashian, Jane Goodall, Megan Thee Stallion e il reverendo Whittney Ijanaten, cappellano della UCLA officiante di matrimoni (molti dei quali LGBTQI+). Proprio quest’ultima ha rievocato con la senatrice del Partito Democratico americano alcuni dei ...

Corriere : Hillary Clinton in tv: «Restare nel mio matrimonio, la cosa più coraggiosa» - AlfredoPedulla : #Raspadori: presto il tweet di #DeLa ? #Navas: contatti anche oggi, il #Napoli potrebbe decidere anche di restare c… - FQMagazineit : “Restare nel mio matrimonio è stata una cosa coraggiosa. Questo non vuol dire che valga per tutti”: parla HillarY C… - smilypapiking : RT @vecchiotrombone: Io mi chiedo davvero perché la Russia possa restare nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU dopo aver violato tutte le con… - devilman1981 : @cciro17_ @rvotebannate Ronaldo viene al massimo per 2 anni nel caso, finirà la carriera allo sporting. Potrebbe an… -