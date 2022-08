Perché questo è il momento peggiore per acquistare un iPhone (Di venerdì 26 agosto 2022) Se hai intenzione di acquistare un nuovo iPhone, forse dovresti resistere ancora alcune settimane prima di farlo. Apple ha organizzato un evento, che si svolgerà il 7 settembre, durante il quale – molto probabilmente – annuncerà la sua nuova serie di iPhone 14. Ma tutto questo che effetti avrà sul mercato, i prezzi e la precedente produzione di smartphone? Quando i modelli di iPhone 12 e 13 dovrebbero subire un calo di prezzo Non sappiamo esattamente cosa ha in serbo Apple, ma la storia ci dice che – in prossimità dell’uscita di nuovi modelli – è sempre meglio aspettare, vedere cosa annuncia l’azienda e poi decidere se e quale serie iPhone comprare. Ora, non possiamo prevedere il futuro, ma basandoci sull’esperienza passata, lo scorso settembre, quando Apple ha annunciato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 agosto 2022) Se hai intenzione diun nuovo, forse dovresti resistere ancora alcune settimane prima di farlo. Apple ha organizzato un evento, che si svolgerà il 7 settembre, durante il quale – molto probabilmente – annuncerà la sua nuova serie di14. Ma tuttoche effetti avrà sul mercato, i prezzi e la precedente produzione di smartphone? Quando i modelli di12 e 13 dovrebbero subire un calo di prezzo Non sappiamo esattamente cosa ha in serbo Apple, ma la storia ci dice che – in prossimità dell’uscita di nuovi modelli – è sempre meglio aspettare, vedere cosa annuncia l’azienda e poi decidere se e quale seriecomprare. Ora, non possiamo prevedere il futuro, ma basandoci sull’esperienza passata, lo scorso settembre, quando Apple ha annunciato ...

