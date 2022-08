PayPal, cambia il regolamento: l’avviso ai clienti (Di venerdì 26 agosto 2022) PayPal, la società che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet cambia alcune regole Il servizio PayPal ormai è diventato sinonimo di acquisti online. È una modalità di mediazione tra acquirente e venditore per cui il deposito viene tutelato in caso di truffe. Il servizio è una forma di conto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 26 agosto 2022), la società che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internetalcune regole Il servizioormai è diventato sinonimo di acquisti online. È una modalità di mediazione tra acquirente e venditore per cui il deposito viene tutelato in caso di truffe. Il servizio è una forma di conto L'articolo proviene da Consumatore.com.

charlygattociar : RT @EStradini: Se qualcuno desidera aiutarci vi ricordo la lista Amazon per le pappe, eventualmente il teaming, che con un euro al mese aiu… - RenzoCianchetti : RT @EStradini: Se qualcuno desidera aiutarci vi ricordo la lista Amazon per le pappe, eventualmente il teaming, che con un euro al mese aiu… - Lunababaccetto : RT @EStradini: Se qualcuno desidera aiutarci vi ricordo la lista Amazon per le pappe, eventualmente il teaming, che con un euro al mese aiu… - lara_ugolini : RT @EStradini: Se qualcuno desidera aiutarci vi ricordo la lista Amazon per le pappe, eventualmente il teaming, che con un euro al mese aiu… - ElvyAres : RT @EStradini: Se qualcuno desidera aiutarci vi ricordo la lista Amazon per le pappe, eventualmente il teaming, che con un euro al mese aiu… -