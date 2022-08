Napoli, con l’arrivo di Ronaldo si sbloccherebbe un altro affare! (Di venerdì 26 agosto 2022) Ieri sera la notizia shock rilasciata da Gianluca Di Marzio ha scosso gli animi di tutti i tifosi del Napoli. Se 4/5 anni fa ci avrebbero detto che Cristiano Ronaldo si sta proponendo al Napoli con insistenza e che gli azzurri , al momento, senza la cessione di Osimhen, non avrebbero spazio per lui, nessuno ci avrebbe creduto. Ma, ora, nel 2022, questa è la realtà con Jorge Mendes che vuole portare il suo più grande assistito via da Manchester per giocare la tanto agognata Champions League. Paris Saint-Germain Keylor Navas Inoltre l’affare Ronaldo porterebbe un ulteriore beneficio alla squadra azzurra. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport il suo arrivo sbloccherebbe anche lo stallo con Keylor Navas. Ecco la spiegazione del giornale: ““Il portiere del Psg è in trattativa con il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Ieri sera la notizia shock rilasciata da Gianluca Di Marzio ha scosso gli animi di tutti i tifosi del. Se 4/5 anni fa ci avrebbero detto che Cristianosi sta proponendo alcon insistenza e che gli azzurri , al momento, senza la cessione di Osimhen, non avrebbero spazio per lui, nessuno ci avrebbe creduto. Ma, ora, nel 2022, questa è la realtà con Jorge Mendes che vuole portare il suo più grande assistito via da Manchester per giocare la tanto agognata Champions League. Paris Saint-Germain Keylor Navas Inoltre l’affareporterebbe un ulteriore beneficio alla squadra azzurra. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport il suo arrivoanche lo stallo con Keylor Navas. Ecco la spiegazione del giornale: ““Il portiere del Psg è in trattativa con il ...

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - matteosalvinimi : Sorteggio #ChampionsLeague. Milan con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Inter con Bayern Monaco, Barcellona e… - Ettore_Rosato : Napoli sa accoglierti in mille modi, con la sua gente, la sua simpatia, i suoi sorrisi e il suo caos ordinato. E an… - pergamo_rob : @Torrenapoli1 La Juve si è affondata da sola con scelte da dilettanti. Se poi si parla del lato economico, sicurame… - mattiasalvino : Sul sito del #Napoli è comparso questo “errore” per circa 30 minuti, poi è stato reso irraggiungibile e ora sembra… -