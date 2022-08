Monza-Udinese, Stroppa: “C’è bisogno di tempo, presi gol evitabili” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Abbiamo bisogno di tempo. C’è grande rimpianto, potevamo vincere questa partita. Dispiace per i gol presi, che sono abbastanza simili ed entrambi evitabili. Dobbiamo migliorare sulla concentrazione”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa dopo la sconfitta contro l’Udinese in casa per 2-1. Terza sconfitta su tre in campionato, ma il tecnico vede passi in avanti: “Abbiamo fatto bene per certi versi, la prestazione è stata positiva rispetto alle precedenti. Serve più entusiasmo nel gioco, ma abbiamo dimostrato di poter fare questa categoria”. Su Pessina: “Lo volevamo in campo da due mesi, non vedevo l’ora di metterlo in campo, ha bisogno di giocare e deve dare continuità al lavoro”, ha concluso Stroppa. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “Abbiamodi. C’è grande rimpianto, potevamo vincere questa partita. Dispiace per i gol, che sono abbastanza simili ed entrambi. Dobbiamo migliorare sulla concentrazione”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del, Giovannidopo la sconfitta contro l’in casa per 2-1. Terza sconfitta su tre in campionato, ma il tecnico vede passi in avanti: “Abbiamo fatto bene per certi versi, la prestazione è stata positiva rispetto alle precedenti. Serve più entusiasmo nel gioco, ma abbiamo dimostrato di poter fare questa categoria”. Su Pessina: “Lo volevamo in campo da due mesi, non vedevo l’ora di metterlo in campo, hadi giocare e deve dare continuità al lavoro”, ha concluso. ...

