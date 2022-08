Migranti: barca con oltre 100 a bordo a Roccella Ionica (Di venerdì 26 agosto 2022) Un'unità navale della Guardia di Finanza, in attività di controllo e vigilanza alla frontiera marittima, ha intercettato nelle acque territoriali a sud di Roccella Ionica un motoveliero con oltre 100 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Un'unità navale della Guardia di Finanza, in attività di controllo e vigilanza alla frontiera marittima, ha intercettato nelle acque territoriali a sud diun motoveliero con100 ...

