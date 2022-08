Meteo Roma del 26-08-2022 ore 19:15 (Di venerdì 26 agosto 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino c’è lì o poco irregolarmente nuvolosi con piogge tra Lombardia e Trentino Alto Adige instabilità momento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sui rilievi in sconfinamento sulle pianure adiacenti tra la notte più nominativo anche sulle pianure specie al nord al centro al mattino isolate piogge a tra Lazio e Toscana sereno o poco nuvoloso altro ore al pomeriggio instabilità momento su tutte le regioni con acquazzoni temporali sparsi piaciuto sui settori costieri in serata fenomeni netori mento con Cieli poco nuvolosi al sud tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi temporali sparsi possibile pomeriggio sui settori interni peninsulare delle isole maggiori Maggiori schiarite altrove in serata tornano ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino c’è lì o poco irregolarmente nuvolosi con piogge tra Lombardia e Trentino Alto Adige instabilità momento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sui rilievi in sconfinamento sulle pianure adiacenti tra la notte più nominativo anche sulle pianure specie al nord al centro al mattino isolate piogge a tra Lazio e Toscana sereno o poco nuvoloso altro ore al pomeriggio instabilità momento su tutte le regioni con acquazzoni temporali sparsi piaciuto sui settori costieri in serata fenomeni netori mento con Cieli poco nuvolosi al sud tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi temporali sparsi possibile pomeriggio sui settori interni peninsulare delle isole maggiori Maggiori schiarite altrove in serata tornano ...

