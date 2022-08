Mario Rui | “Ronaldo esalterebbe il Maradona Per me è il giocatore più forte di tutti i tempi”

Genny72975357 : @Pasqual01350178 @FrancescoRoma78 Sono parole di Mario Rui - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #MarioRui a Kiss Kiss: “Il girone di #Champions ha storia, tifo e atmosfera. #Ronaldo? Si esalterebbe qui...” #Napoli https:… - Salvato95551627 : RT @MaxSergio72: ??? Mario Rui: '#Ronaldo? Un giocatore come lui può giocare ovunque. Sarò di parte ma per me è il calciatore più forte di t… - ManuFNVPN : @fraorangesd10s @FrancescoRoma78 Lo ha detto mario rui. - napolispage : Mario Rui: 'Ronaldo al Napoli? Si esalterebbe al Maradona, è il più forte di tutti i tempi. Sorteggio Champions, è… -

La notizia del giorno rimbalza ovunque a Napoli : davvero può arrivare Cristiano Ronaldo in azzurro Chi lo accoglierebbe a braccia aperte è sicuramente, suo compagno di Nazionale. Il terzino parla a Radio Kiss Kiss Napoli e dice Quest'annoha un concorrente importante per il ruolo di titolare, Olivera Sui gironi di Champions ..., difensore del Napoli , è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco ...Mario Rui, terzino azzurro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vogliamo continuare sulla stessa strada e giorno dopo giorno far innamorare la gente di questo N ...Mario Rui, terzino azzurro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vogliamo continuare sulla stessa strada e giorno dopo giorno far innamorare la gente di questo N ...