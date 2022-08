Manuel Bortuzzo può tornare a farlo, l’annuncio dopo la lunga attesa (Di venerdì 26 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio che si è portato dietro da diverse settimane ed ha ammesso importanti novità in arrivo nella sua vita privata e professionale: ecco che cosa ha detto. Da diverso tempo i fan dell’ex gieffino avevano poche informazioni in merito al suo futuro. Le uniche cosa che sapevano erano quella che Leggi su youmovies (Di venerdì 26 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha rotto il silenzio che si è portato dietro da diverse settimane ed ha ammesso importanti novità in arrivo nella sua vita privata e professionale: ecco che cosa ha detto. Da diverso tempo i fan dell’ex gieffino avevano poche informazioni in merito al suo futuro. Le uniche cosa che sapevano erano quella che

MoniRiya3 : Manuel Bortuzzo ritrova l’amore con la giovane tiktoker Angelica: guarda - j_doppia : RT @GIOVYB94: ultimo ogni volta che manuel bortuzzo si fidanza - LaSamy1234 : RT @ChiaraAmbraB: Manuel Mateo Bortuzzo - icarvsplume : RT @blogtivvu: Interviste invecchiate malissimo: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo be… - sullapasserella : ho appena scoperto che c’è il panico nel fandom del gf a causa di manuel bortuzzo, quel tizio non mi è mai piaciuto… -