LIVE GP Belgio: segui le prove libere 2 dalle 17 (Di venerdì 26 agosto 2022) Le monoposto tornano protagoniste a Spa per le prove libere 2 del GP del Belgio . Questa mattina a dominare il venerdì è stata la Ferrari di Sainz , che ha preceduto nelle FP1 Leclerc e Verstappen. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022) Le monoposto tornano protagoniste a Spa per le2 del GP del. Questa mattina a dominare il venerdì è stata la Ferrari di Sainz , che ha preceduto nelle FP1 Leclerc e Verstappen. ...

f1grandprixit : Seguite con noi le FP2 di Spa #F1 #BelgianGP - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #BelgianGp???? Sta per iniziare la seconda sessione di prove libere in Belgio. @FUnoAT salta in sella al… - F1ingenerale_ : Si ritorna in pista per la seconda sessione di Libere, seguitele in diretta con noi ???? #BelgianGP #F1inGenerale - enricofrasca3 : RT @SkySportF1: ?? Il via alle #FP2 dalle 17 ??Diretta su Sky Sport F1, canale 207 LIVE ? - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: ?? Il via alle #FP2 dalle 17 ??Diretta su Sky Sport F1, canale 207 LIVE ? -