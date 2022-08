Lite tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo | finalmente spunta la verità

(Di venerdì 26 agosto 2022) In un video tutta lasulla presunta rottura tra i due esponenti della musica napoletana, ovveroDiverso tempo fa era fuoriuscita un’indiscrezione piuttosto clamorosa, lanciata dal settimanale scandalistico Chi. Ovvero unapiuttosto furibonda tra i due maggiori esponenti della musica napoletana odierna. I protagonisti di tale litigio presunto L'articolo proviene da Inews24.it.

Giorgiolaporta : Ruberti: pm di #Frosinone acquisirà il video (ANSA) - ROMA, 19 AGO - Nelle prossime ore la #Procura di Frosinone a… - nicomanetta1 : La lite (social) tra la Lucarelli e Granelli sulla 'lobby dei taxi' - - ubernograzie : La lite (social) tra la Lucarelli e Granelli sulla 'lobby dei taxi' - - newsbiella : Cossato: Lite tra gruppi di minorenni, intervengono i Carabinieri - giampigei : Mentre il popolo del 'cogito ergo sum' de noantri, crede di indebolire la #Meloni, tra video ad hoc e rievocazioni… -

Il Sussidiario.net

... come persone informate sui fatti, meno di dieci testimonii quali non figurano ancora i personaggi principali della: Ruberti, il broker assicurativo Vladimiro De Angelis , il fratello ...Il gossip è nato la scorsa estate , quando Chi di Alfonso Signorini ha raccontato che il rapportoloro si era incrinato. Pare che lasia stata causata dall'idea di D'Angelo di presentare ... Sonia Bruganelli “lite tra Scotti e Paolo Bonolis Cavolate!”/ Ecco la verità Botta e risposta. Lite social tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli. Motivo del contendere i tassisti "furbetti", saliti alla ribalta ...La lotta per le candidature alle elezioni regionali, un bicchiere di troppo e il rigone negato a Zaniolo. La cena al ristorante di Frosinone, culminata con le minacce di morte dell'ex ...