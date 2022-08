Leclerc: «Non c’è giorno in cui non pensi a diventare campione del mondo con la Ferrari» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Corriere della Sera intervista il pilota Ferrari Charles Leclerc. Ha 80 punti da recuperare su Max Verstappen, ma ancora crede al titolo. «Non c’è giorno in cui non pensi a diventare campione del mondo con la Ferrari» Spiega: «Ci credo perché abbiamo una macchina capace di vincere ovunque, sta a noi ottenere il massimo». Indica come migliore gara dell’anno quella in Bahrein. Il momento peggiore, invece, è stato a Montecarlo. «È dura accettare di partire in pole e di finire quarto. Ci metto anche il mio errore in Francia». Dove deve migliorare? «Sui dettagli, per essere ancora più completo». E la squadra dove deve migliorare? Sulle strategie? «Non mi va di puntare il dito su una singola cosa. Dobbiamo crescere, esaminare le cose che non vanno e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Corriere della Sera intervista il pilotaCharles. Ha 80 punti da recuperare su Max Verstappen, ma ancora crede al titolo. «Non c’èin cui nondelcon la» Spiega: «Ci credo perché abbiamo una macchina capace di vincere ovunque, sta a noi ottenere il massimo». Indica come migliore gara dell’anno quella in Bahrein. Il momento peggiore, invece, è stato a Montecarlo. «È dura accettare di partire in pole e di finire quarto. Ci metto anche il mio errore in Francia». Dove deve migliorare? «Sui dettagli, per essere ancora più completo». E la squadra dove deve migliorare? Sulle strategie? «Non mi va di puntare il dito su una singola cosa. Dobbiamo crescere, esaminare le cose che non vanno e ...

cyclingpro : RT @danielesparisci: A tutto ?@Charles_Leclerc?: il Mondiale, la famiglia, il rispetto per ?@Max33Verstappen? , i materassi per terra nello… - emma_cl16 : È tutto qui. I materassi per terra in barca, le vacanze con i vecchi amici. La voglia di non mollare un centimetro… - napolista : #Leclerc: «Non c’è giorno in cui non pensi a diventare campione del mondo con la Ferrari» Al CorSera: «Abbiamo una… - CateLeclerc16 : RT @MicheleMassa20: Non ce la faccio più con questa pubblicità di Leclerc, esce ogni 5 minuti, la so a memoria oramai Charles_97 cambiati… - lesmo27 : RT @danielesparisci: A tutto ?@Charles_Leclerc?: il Mondiale, la famiglia, il rispetto per ?@Max33Verstappen? , i materassi per terra nello… -