Lazio-Inter 3-1 | Sarri cala tris contro Inzaghi | sorpasso e primo posto

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Labatte l’per 3-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2022-2023. La formazione di– in gol con Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro – sale a 7 punti e scavalca la squadra diportandosi al comando della classifica in attesa delle altre partite del weekend. I nerazzurri, a cui non basta il provvisorio pareggio di Lautaro, rimangono a quota 6. LA PARTITA – L’parte con atteggiamento aggressivo e va al tiro in un paio di occasioni con Gagliardini. Lasi scuote e batte un colpo al 16?. Marusic da sinistra suggerisce, Immobile gira in diagonale e sfiora il palo: palla fuori di pochi centimetri. I biancocelesti riescono ad arginare Lukaku e Lautaro, mentre nella metà campo offensiva si fa notare Zaccagni per le sue ...

PoojaMedia : Lazio are chopping Inter Milan like Korede Spaghetti ?? - FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - noiverinteristi : FT: LAZIO - INTER 3 - 1 - LaLaziale : FT. Lazio 3-1 Inter ( Felipe Anderson, Luis Alberto, Pedro) #LazioInterMilan #3point #ForzaLazio ????? -

