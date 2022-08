Laura Torrisi, il bikini mini fa impazzire i fan: il décolleté è esplosivo (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo scatto di Laura Torrisi ha conquistato tutti i suoi follower. L’attrice ha condiviso una foto con un bikini stringato che ha lasciato i fan a bocca aperta. L’ex gieffina è sempre una grande protagonista dei social. Sono tanti i momenti che decide di condividere con i suoi fan che la seguono ormai da anni. L’attrice ha deciso di non lasciarli a digiuno, ma anche questa volta ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza seducente. Un selfie che ha conquistato tutti gli utenti social. fonte foto: AnsaLaura Torrisi è una delle donne più popolari del piccolo e grande schermo. In molti la ricordano quando era una delle concorrenti più amate del GF. Da quel momento sono passati molti anni e la carriera dell’attrice ha spiccato il volo. Tanti sono i cambiamenti ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo scatto diha conquistato tutti i suoi follower. L’attrice ha condiviso una foto con unstringato che ha lasciato i fan a bocca aperta. L’ex gieffina è sempre una grande protagonista dei social. Sono tanti i momenti che decide di condividere con i suoi fan che la seguono ormai da anni. L’attrice ha deciso di non lasciarli a digiuno, ma anche questa volta ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza seducente. Un selfie che ha conquistato tutti gli utenti social. fonte foto: Ansaè una delle donne più popolari del piccolo e grande schermo. In molti la ricordano quando era una delle concorrenti più amate del GF. Da quel momento sono passati molti anni e la carriera dell’attrice ha spiccato il volo. Tanti sono i cambiamenti ...

roberto2_lamela : Azione Italia Viva: #GiuseppeCastiglione, ?? Laura Tuccitto, Elia Torrisi, Carlotta Costanzo. - NotizieNews2 : Paura per Laura Torrisi, il maltempo colpisce la casa dell'attrice: rami degli alberi caduti nel suo giardino - Big… - StraNotizie : Paura per Laura Torrisi, il maltempo colpisce la casa dell’attrice: rami degli alberi caduti nel suo giardino… - ParliamoDiNews : Laura Torrisi colpita dal maltempo: “Siamo senza luce e acqua da 24 ore” - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL… - infoitcultura : Grande spavento per Laura Torrisi, apprensione tra i fan -