Harry Styles torna in Italia nel Luglio 2023: informazioni, biglietti e dettagli (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Love On Tour della superstar internazionale Harry Styles approda in Italia nel 2023, e prosegue con 19 nuovi spettacoli in Europa, oltre all'aggiunta di nuovi spettacoli in America. A chiusura del tour, un imperdibile appuntamento in Italia, in una delle arene più grandi ed importanti d'Europa: 22 Luglio 2023 · RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). Harry Styles, in Italia il 22 Luglio 2023 Photo Credits Skuola.netLa superstar internazionale Harry Styles torna in Italia il 22 Luglio 2023 presso l'RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). I biglietti saranno ...

MarcoMoriniTW : Ancora una notte insieme a te, @Harry_Styles ???? Un concerto pazzesco al Campovolo di Reggio Emilia, in una locatio… - team_world : L'RCF Arena di Reggio Emilia che il 22 luglio ospiterà il concerto di Harry è una venue outdoor unica in Europa. Qu… - TicketOneIT : ??Annunciata una data di @Harry_Styles alla RCF Arena di Reggio Emilia! ???? ??Biglietti disponibili, in presale esclu… - 28habitss : RT @uweremybecausee: ????????fan action ufficiale per le date di harry styles in italia: non presentiamoci e facciamolo fallire???????? - SignOfThePussy : RT @team_world: L'RCF Arena di Reggio Emilia che il 22 luglio ospiterà il concerto di Harry è una venue outdoor unica in Europa. Questi i s… -