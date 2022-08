Covid, la guerra dei vaccini: Moderna fa causa a Pfizer (Di venerdì 26 agosto 2022) Moderna trascina in tribunale Pfizer BioNTech accusando quest’ultima di aver violato i suoi brevetti. Sono i risvolti legali della vicenda tutt’altro che conclusa della pandemia di Covid. Secondo Moderna, la tecnologia che Pfizer-BioNTech adopera per la sua produzione di vaccini contro il Coronavirus come Comirnaty (fra i più utilizzati al mondo) che usurpano i brevetti che la stessa Moderna aveva depositato fra il 2010 e il 2016. “Facciamo causa per proteggere la nostra piattaforma tecnologica innovativa mRNA in cui abbiamo investito miliardi” ha spiegato l’azienda statunitense. Moderna ha depositato l’azione legale alla corte distrettuale del Massachusetts, negli Usa. E al tempo stesso lo ha fatto anche presso un tribunale regionale ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 agosto 2022)trascina in tribunaleBioNTech accusando quest’ultima di aver violato i suoi brevetti. Sono i risvolti legali della vicenda tutt’altro che conclusa della pandemia di. Secondo, la tecnologia che-BioNTech adopera per la sua produzione dicontro il Coronavirus come Comirnaty (fra i più utilizzati al mondo) che usurpano i brevetti che la stessaaveva depositato fra il 2010 e il 2016. “Facciamoper proteggere la nostra piattaforma tecnologica innovativa mRNA in cui abbiamo investito miliardi” ha spiegato l’azienda statunitense.ha depositato l’azione legale alla corte distrettuale del Massachusetts, negli Usa. E al tempo stesso lo ha fatto anche presso un tribunale regionale ...

_Nico_Piro_ : Nell'economia Usa c'è una tempesta perfetta: gli effetti della guerra in Ucraina (aumenti prezzo carburante in part… - mariell35594079 : RT @AlessandroPipi4: Quando l’economia stava per andare a gambe all’aria a causa del Covid, Conte, insieme a Gualtieri e Amendola, convince… - LaPietra19 : @janavel7 Colpa pipi Russia muoio Putin colpa tua covid colpa tua guerra co attoruccolo ucraino sosia del buffone Grillo aricolpa Putin - Giusepp65177349 : RT @IlPrimatoN: Guerra tra case farmaceutiche, siamo arrivati anche a questo. E la posta in gioco è altissima, ecco perché #Moderna #Pfizer… - Marzo531 : #SecifossestatoConte non ci sarebbero stati tanti morti per covid,nonostante i vaccini;la guerra in #ucraina sarebb… -