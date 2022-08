Conferenza stampa Mihajlovic: «Possiamo mettere in difficoltà il Milan. Zirkzee? Con Marko grande coppia» (Di venerdì 26 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan. Le sue dichiarazioni: Milan – «Speriamo di finire in dieci stavolta e poi ce la Possiamo giocare. Contro i rossoneri a San Siro lo scorso anno abbiamo fatto una grande prestazione. Potremo metterli in difficoltà. Scudetto? Partono coi favori del pronostico e se dovessero ritrovare continuità potrebbero vincerlo di nuovo». MERCATO – «Zirkzee? Lo conosco dai tempi di Parma e ho parlato con lui. Con Marko formeranno una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida contro ilSinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida contro il. Le sue dichiarazioni:– «Speriamo di finire in dieci stavolta e poi ce lagiocare. Contro i rossoneri a San Siro lo scorso anno abbiamo fatto unaprestazione. Potremo metterli in. Scudetto? Partono coi favori del pronostico e se dovessero ritrovare continuità potrebbero vincerlo di nuovo». MERCATO – «? Lo conosco dai tempi di Parma e ho parlato con lui. Conformeranno una ...

