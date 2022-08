Concorrenti Grande Fratello Vip, spunta l’uomo calvo che fa riferimento ad una donna: ecco chi potrebbe essere (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo i promo nonsense del Grande Fratello Vip con protagonisti i sosia dei personaggi famosi, arrivano anche gli indizi da cervelloni. In attesa di vedere la settima edizione, Alfonso Signorini sgancia il nuovo focus tramite le sue storie di Instagram. Concorrenti Grande Fratello Vip: uomo calvo che fa riferimento ad una donna “Ottavo indizio: la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo i promo nonsense delVip con protagonisti i sosia dei personaggi famosi, arrivano anche gli indizi da cervelloni. In attesa di vedere la settima edizione, Alfonso Signorini sgancia il nuovo focus tramite le sue storie di Instagram.Vip: uomoche faad una“Ottavo indizio: la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Concorrenti Grande Fratello Vip, spunta l’uomo calvo che fa riferimento ad una donna: ecco chi potrebbe essere… - PietroNigro63 : @maurorizzi_mr Eccome. E non è l'unica. Più che politici ormai sembrano concorrenti del grande fratello. - Doyouknowmarian : RT @smiletiziano1: a grande richiesta, ecco a voi il thread sull'italnuoto se fossero dei concorrenti del gfvip ? 1. Thomas Ceccon as Cri… - sonounasottonq : RT @smiletiziano1: a grande richiesta, ecco a voi il thread sull'italnuoto se fossero dei concorrenti del gfvip ? 1. Thomas Ceccon as Cri… - shadesofamnesia : RT @smiletiziano1: a grande richiesta, ecco a voi il thread sull'italnuoto se fossero dei concorrenti del gfvip ? 1. Thomas Ceccon as Cri… -