Classifica Serie A 2022-2023 | i risultati della 3^ giornata

sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: Lazio momentaneamente prima: Prima sconfitta in campionato per l'Inter, che si a… - lazio_magazine : SERIE A - La classifica provvisoria, la Lazio batte l'Inter e balza al primo posto - milansette : Serie A, la classifica aggiornata: Lazio momentaneamente prima #acmilan #rossoneri - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, la Lazio batte l'Inter e balza al primo posto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, la Lazio batte l'Inter e balza al primo posto -

Premesso tutto questo, si deve ammettere che nella terza giornata dellaA non esiste una ... Chi sta peggio è la Juve , ma non certo perché ha due punti in meno in. Quella è la ......giornata dellaA 2022 - 2023 . La formazione di Sarri - in gol con Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro - sale a 7 punti e scavalca la squadra di Inzaghi portandosi al comando della...Prima sconfitta in campionato per l'Inter, che si arrende davanti ad una Lazio cinica: 3-1 per la squadra di Sarri. Di seguito la classifica aggiornata: Lazio 7 Inter 6 Napoli 6 Roma ...3-1 all'Inter come nella passata stagione e Lazio momentaneamente in testa, in solitaria, in Serie A. Di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro le reti della formazione di Maurizio Sarri, mentre per i ...