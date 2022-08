Cane scomparso ad Ardea, l’appello: ‘Shrek è malato, aiutateci, offriamo una ricompensa’ (Di venerdì 26 agosto 2022) È disperata Lara, non riesce a darsi pace perché la sua casa senza Shrek, un cagnolino che per lei è tutto, è come un figlio, è vuota. Spenta. Il suo amico fedele a quattro zampe è riuscito a fuggire dall’abitazione di Ardea, in località Rio Verde, nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso e da quel momento non è più rientrato. I giorni passano, la preoccupazione cresce. l’appello per rintracciare il cagnolino Shrek, che per Lara è tutto, è come un figlio, è scappato di casa nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso. E da quel giorno nessuno lo ha più visto. Una settimana interminabile, di ricerche e di disperazione, ma di Shrek nessuna traccia. “Noi lo stiamo cercando disperatamente, ma ancora nulla. Abbiamo contattato i cani molecolari che ci hanno dato una traccia” – ci ha spiegato la donna. Il cagnolino, tra l’altro, soffre di epilessia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) È disperata Lara, non riesce a darsi pace perché la sua casa senza Shrek, un cagnolino che per lei è tutto, è come un figlio, è vuota. Spenta. Il suo amico fedele a quattro zampe è riuscito a fuggire dall’abitazione di, in località Rio Verde, nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso e da quel momento non è più rientrato. I giorni passano, la preoccupazione cresce.per rintracciare il cagnolino Shrek, che per Lara è tutto, è come un figlio, è scappato di casa nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso. E da quel giorno nessuno lo ha più visto. Una settimana interminabile, di ricerche e di disperazione, ma di Shrek nessuna traccia. “Noi lo stiamo cercando disperatamente, ma ancora nulla. Abbiamo contattato i cani molecolari che ci hanno dato una traccia” – ci ha spiegato la donna. Il cagnolino, tra l’altro, soffre di epilessia e ...

