Calcio | Sarri ' più ordinati e compatti | se poi emerge qualità'

(Di venerdì 26 agosto 2022) "Stiamo dando dei segnali attraversando senza rischiare fasi di difficoltà della partita. Abbiamo acquisito in ordine e compattezza, se poi viene fuori lache abbiamo possiamo vincere contro ...

Mauriziovola basso. La vittoria con l'Inter ha offerto una super - Lazio, ma il tecnico è consapevole che la sua squadra dovrà offrire altre prestazioni simili. "Stiamo dando buoni segnali, gestiamo ...Decisivi i cambi diche, subito dopo la rete nerazzurra, manda in campo proprio Luis Alberto e Pedro e, di fatto, cambia la partita. Qui la cronaca di Lazio - Inter 3 - 1 1 di 17Le parole in conferenza stampa degli allenatori di Lazio e Inter, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, al termine del match all'Olimpico ...ROMA, 26 AGO - "Stiamo dando dei segnali attraversando senza rischiare fasi di difficoltà della partita. Abbiamo acquisito in ordine e compattezza, se poi viene fuori la qualità che abbiamo possiamo v ...