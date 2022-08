Alfa Romeo | addio Sauber dal 2023 | non rinnoverà l' accordo

marianosdx_ : @TelemetricoF1 @alfaromeo @AudiOfficial Alfa Romeo - Audi? - thelastcornerit : F1 | Il rapporto Alfa Romeo-Sauber terminerà nel 2023 - - GabrieleProzis : @Nicolametrano Maestro erano i veri motori Alfa Romeo che ti incollavano al sedile ad ogni accelerata ?? - MaraJbRomano : ?? BREAKING NEWS ?? ??Alfa Romeo terminerà la partnership con #Sauber alla fine del 2023 ?? Leggete qui A cura di… - Tuttipazziperi1 : La casa dei quattro anelli fornirà la Power Unit alla Sauber, che alla fine del 2023 interromperà il rapporto con A… -

La partnership dicon Sauber Motorsport terminera' entro la fine del 2023. Lo comunica il marchio, parte del gruppo Stellantis.aveva annunciato il suo ritorno in F1 con un piano a lungo termine ...Mentre a Spa - Francorchamps Audi annunciava l'ingresso in Formula 1 nel 2026, senza però rivelare l'identità della squadra con la quale avverrà l'esordio,comunicava l'uscita dall'impegno con Sauber Motorsport . Lo scorso luglio, il marchio del Biscione ha rinnovato la collaborazione commerciale con il team elvetico per un anno, in una ...Alfa Romeo annuncia la fine della sua partnership con Sauber al termine della stagione 2023. Una notizia che era nell’aria, sopratutto dopo l’annuncio ...La Casa tedesca realizzerà anche la power unit delle proprie monoposto. Nel frattempo, il Biscione annuncia la fine della partnership con Sauber già nel 2023 ...