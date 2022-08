Adela, il generale Giorgio Battisti: «Spia russa infiltrata a Napoli? Non deve stupirci» (Di venerdì 26 agosto 2022) «Lo spionaggio è sempre esistito. Non c'è da stupirsi di questo caso di Adela che rientra nel gioco dei rapporti internazionali. Certamente colpisce la facilità... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 agosto 2022) «Lo spionaggio è sempre esistito. Non c'è da stupirsi di questo caso diche rientra nel gioco dei rapporti internazionali. Certamente colpisce la facilità...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Adela, il generale Giorgio #Battisti: «Spia russa infiltrata a Napoli? Non deve stupirci» - hxntr3ss_ : RT @infoitinterno: Adela, il generale Giorgio Battisti: «Spia russa infiltrata a Napoli? Non deve stupirci» - infoitinterno : Adela, il generale Giorgio Battisti: «Spia russa infiltrata a Napoli? Non deve stupirci» - Gazzettino : Adela, il generale Giorgio Battisti: «Spia russa infiltrata a Napoli? Non deve stupirci» - ilmessaggeroit : #Adela, il generale Giorgio #Battisti: «Spia russa infiltrata a Napoli? Non deve stupirci» -