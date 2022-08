Addio all’attrice Paola Cerimele, morta in un incidente stradale (Di venerdì 26 agosto 2022) Era seduta al posto del passeggero, sulla vettura coinvolta in un incidente stradale tra Abruzzo e Molise, lungo la Statale 650. Paola Cerimele, 48 anni, non ce l’ha fatta: ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale violentissimo con un’altra macchina allo svincolo per Castelguidone, vicino Chieti. Con lei c’era il compagno Raffaello Lombardi, 56 anni, anche lui interprete, che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di San Pio di Vasto. Vi raccomandiamo... Lo straziante post di Kelly Kay, incinta dopo la morte del fidanzato a 22 anni Il giocatore di football Spencer Webb ha perso la vita in un tragico incidente a luglio 2022. "Non posso credere che devo ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 26 agosto 2022) Era seduta al posto del passeggero, sulla vettura coinvolta in untra Abruzzo e Molise, lungo la Statale 650., 48 anni, non ce l’ha fatta: ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale violentissimo con un’altra macchina allo svincolo per Castelguidone, vicino Chieti. Con lei c’era il compagno Raffaello Lombardi, 56 anni, anche lui interprete, che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di San Pio di Vasto. Vi raccomandiamo... Lo straziante post di Kelly Kay, incinta dopo la morte del fidanzato a 22 anni Il giocatore di football Spencer Webb ha perso la vita in un tragicoa luglio 2022. "Non posso credere che devo ...

