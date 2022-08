Vincenzo Pepe fulminato sulla via del Senato: nel Cilento col Pd, a Napoli con la Lega (Di giovedì 25 agosto 2022) di Arturo Calabrese Il curriculum di Vincenzo Pepe, candidato della Lega nel collegio proporzionale di Napoli per il Senato, è ancora lungo. In questa seconda parte, si cercherà di rinfrescare la memoria di lettori ed elettori, al fine di dare un quadro più completo della situazione. Prima di iniziare, è giusto sottolineare l’innocenza dei diretti interessati fino al terzo grado di giudizio e soprattutto la buona fede di chi oggi tenta di sedersi a Palazzo Madama per il collegio napoletano nonostante, come nel caso di Pepe, sia originario del Cilento e viva ad Agropoli. Altro elemento di cui parlare è la mancata par condicio che si è concretizzata nella serata di martedì a Vatolla presso Palazzo Vargas, sede della Fondazione Giambattista Vico di cui ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 agosto 2022) di Arturo Calabrese Il curriculum di, candidato dellanel collegio proporzionale diper il, è ancora lungo. In questa seconda parte, si cercherà di rinfrescare la memoria di lettori ed elettori, al fine di dare un quadro più completo della situazione. Prima di iniziare, è giusto sottolineare l’innocenza dei diretti interessati fino al terzo grado di giudizio e soprattutto la buona fede di chi oggi tenta di sedersi a Palazzo Madama per il collegio napoletano nonostante, come nel caso di, sia originario dele viva ad Agropoli. Altro elemento di cui parlare è la mancata par condicio che si è concretizzata nella serata di martedì a Vatolla presso Palazzo Vargas, sede della Fondazione Giambattista Vico di cui ...

fattoquotidiano : Vincenzo Pepe, a Napoli la Lega candida il professore indagato per truffa allo Stato sui fondi alle imprese (e maxi… - nnullare : @matteosalvinimi Vincenzo Pepe, a Napoli la Lega candida il professore indagato per truffa allo Stato sui fondi all… - Destradipopolo : #VINCENZOPEPE, A NAPOLI LA #LEGA CANDIDA IL PROFESSORE INDAGATO PER TRUFFA ALLO STATO SUI FONDI ALLE IMPRESE E MAXI… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Vincenzo Pepe, a Napoli la Lega candida il professore indagato per truffa allo Stato sui fondi alle imprese (e maxi-ev… - Rosaria1949 : RT @fattoquotidiano: Vincenzo Pepe, a Napoli la Lega candida il professore indagato per truffa allo Stato sui fondi alle imprese (e maxi-ev… -