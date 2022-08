Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' - LaVeritaWeb : Allarme sul nuovo ceppo da uno studio italiano: «Forse è più letale, ripartano punture e misure protettive». Monta… - vivereitalia : Vaiolo delle scimmie, Oms: 'Segni rallentamento epidemia in Europa' - pleccese : Vaiolo delle scimmie, Oms: “Segni rallentamento epidemia in Europa” ??Leggi di più su -

scimmie, Oms: 'Segnali in Ue epidemia si sta abbassando' Tra i temi trattati nel corso della conferenza stampa Oms, anche l'andamento dei casi discimmie. 'Ci sono segnali che in ...Sebbene i sintomi siano simili alscimmie e in parte anche al Covid - 19 , la febbre del pomodoro non è collegata a nessunadue malattie. La zona dell'India che è stata ...Le prenotazioni per il vaccino anti vaiolo delle scimmie in Lombardia Riprenderanno da giovedì 1 settembre sul sito dedicato ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2022 – Giovedì 1 settembre riprenderanno le prenotazioni per la vaccinazione anti vaiolo delle scimmie. Lo comunica, in una Nota, la Direzione Generale Welfare d ...