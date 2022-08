Us Open, Djokovic: “Non potrò giocare, buona fortuna a tutti” (Di giovedì 25 agosto 2022) Con una storia su Instagram Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. “Non potrò andare a New York per gli Us Open – ha scritto il serbo – auguro buona fortuna agli altri giocatori”. Il motivo del forfait è legato alle norme anti Covid vigenti negli States dove le autorità hanno confermato l’obbligo vaccinale per gli stranieri e, come noto, Djokovic non è vaccinato contro il Covid. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022) Con una storia su Instagram Novakha annunciato che non parteciperà agli Us, al via dalla prossima settimana. “Nonandare a New York per gli Us– ha scritto il serbo – auguroagli altri giocatori”. Il motivo del forfait è legato alle norme anti Covid vigenti negli States dove le autorità hanno confermato l’obbligo vaccinale per gli stranieri e, come noto,non è vaccinato contro il Covid. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

