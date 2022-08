Una scossa di terremoto è stata avvertita a Pordenone

Leggi su agi

(Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Unasismica di magnitudo 3.5 èrilevata in provincia di, alle ore 2.35 della scorsa notte. Lo riporta l'Ingv sui suoi canali social. In particolare, l'epicentro è stato registrato a 3 km a nord dal comune di Frisanco, a una profondità di 9 km. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo molto forte nell'area nei pressi dell'epicentro, svegliando la gente e causando spavento. Non si segnalano danni a persone o a cose. Numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell'ordine. Alcune persone sono scese in strada, temendo che la terra tremasse nuovamente. DATI #RIVISTI #ML 3.5 ore 02:34 IT del 25-08-2022 a 3 km N Frisanco (PN) Prof=9Km #INGV 32522241 https://t.co/TrbUdT4EaI — INGVterremoti (@INGVterremoti) August 25, 2022