Sarri | “Inter è la più forte | Lazio se la giocherà”

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’è forse la squadra piùdel campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il campionato. Non è facile affrontarla, fare una fase difensiva di alto livello dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea dietro. Spero che la squadra possa confermarsi”. Così l’allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia del big match con l’in programma domani come anticipo della terza giornata della Serie A. “Nelle due partite dello scorso anno abbiamo dimostrato di potercela giocare, soprattutto nella partita secca. Dopo l’avremo Sampdoria e Napoli, sono partite che non ci daranno delle risposte, ma dei segnali. Siamo nelle condizioni di un maratoneta che ...

In vista del match contro l', il tecnico della Lazioè intervenuto in conferenza stampa: " Affrontiamo forse la squadra più forte del campionato , anche dal punto di vista fisico. La difesa dipende da tutta la squadra,...L', come la Roma, cerca la terza vittoria consecutiva ma, a differenza dei giallorossi a ... i nerazzurri sono ampiamente favoriti a 1,90, con il pareggio a 3,70 e il successo della Lazio di...Lui merita di essere ricordato con stima”. Lo ha detto l’attuale allenatore della Lazio, Maurizio Sarri in vista del match contro l’Inter dell’ex Inzaghi, in occasione della terza giornata di Serie A.Il tecnico biancoceleste: Le polemiche della scorsa stagione Abbiamo segnato un gol giusto per regolamento e anche a livello morale.