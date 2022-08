Salta l'incontro Kirill - Francesco, ma il dialogo tra il Vaticano e Mosca non è del tutto perduto (Di giovedì 25 agosto 2022) Guarda caso Mosca ha detto "Nyet". Ma la decisione del patriarcato di Mosca di annunciare con molto anticipo che il patriarca Kirill non parteciperà all'incontro dei leader religiosi in Kazakistan, ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Guarda casoha detto "Nyet". Ma la decisione del patriarcato didi annunciare con molto anticipo che il patriarcanon parteciperà all'dei leader religiosi in Kazakistan, ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Patriarca di Mosca Kirill non si recherà in Kazakistan per il VII Congresso dei Leader delle Religioni… - SkyTG24 : Ucraina, Kirill non andrà in Kazakistan: salta l'incontro con Papa Francesco - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Salta l'incontro tra #Kirill e Papa Francesco: il Patriarca di #Mosca non si recherà in #Kazakistan per il VII Congresso… - FrancePeloso : Kirill non va in Kazakistan, salta incontro con il Papa - ilgiornale : 'Un evento da preparare con la massima cura', fa notare il Patriarcato di Mosca. Il patriarca #Kirill non andrà in… -