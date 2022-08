Novak Djokovic senza vaccino non parteciperà agli Us Open

Leggi su agi

(Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - "Purtroppo stavolta non potrò recarmi a New York per gli Us". Così, via social, annuncia che non prenderà parte all'ultimo Slam della stagione. Come già in occasione degli Australian, a penalizzare il serbo è la sua posizione no-vax: il Centro di controllo e di prevenzione delle malattie statunitense ha confermato infatti l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per entrare negli Usa. Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ?? Good luck to my fellow players! I'll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world! —(@DjokerNole) August 25, 2022 Si pensava che il CDC ...