Nei Paesi Bassi la colpa è dei tifosi ospiti aggrediti | non degli olandesi aggressori

"I tifosi della Fiorentina non sono più i benvenuti nel centro cittadino". Si può leggere questa frase, nero su bianco, nell'ordinanza emessa nel primo pomeriggio dal sindaco di . Cosa è successo? Ieri sera, nel centro della città olandese, ci sono stati alcuni scontri tra tifosi di Twente e Fiorentina. Una cosa piuttosto frequente a quelle latitudini. Già, stavolta i cattivi non sono (solo) italiani. Anzi, dai filmati che girano in rete, sembra essere abbastanza lampante l'aggressività dei supporter locali, in maggior numero rispetto ai tifosi viola, lungo le scale del centro commerciale dove sono scoppiati gli incidenti. Questi sono i tifosi del Twente. 15 contro 1 pic.twitter.com/N9oYj4wuKj — * (@ikoneslover) August 24, 2022 Il paradosso dei Paesi Bassi Non è la ...

