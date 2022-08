Manchester United: dal Barcellona non solo Depay, piace un altro giocatore (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra i giocatori in uscita dal Barcellona c'è Sergino Dest. Il terzino brasiliano, secondo Mundo Deportivo, interessa al Manchester... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra i giocatori in uscita dalc'è Sergino Dest. Il terzino brasiliano, secondo Mundo Deportivo, interessa al...

SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - O_CORNETA2 : @marcos97948191 Final Manchester United e Inter. Anota ai - kevinstifler7 : Oh wow April 26 barca vs Manchester United Europa league semi final. #UCLdraw -