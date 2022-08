Lazio-Inter: rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO) (Di giovedì 25 agosto 2022) Il VIDEO con la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Inter, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo due vittorie di fila contro squadre abbordabili, arriva il primo big match per i nerazzurri. Il tecnico piacentino teme la sua ex squadra, che può contare su un allenatore molto esperto come Sarri e sulla permanenza di tutti i suoi big, tra cui Immobile. Inzaghi ha ancora molti dubbi sulla formazione da mandare in campo sia per in difesa sia a centrocampo. Anche lui è consapevole, inoltre, che per Lukaku ci vorrà ancora del tempo prima di vederlo pienamente al top nonostante sia già stato decisivo con gol e assist nelle prime due uscite di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilcon ladialla vigilia di, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo due vittorie di fila contro squadre abbordabili, arriva il primo big match per i nerazzurri. Il tecnico piacentino teme la sua ex squadra, che può contare su un allenatore molto esperto come Sarri e sulla permanenza di tutti i suoi big, tra cui Immobile.ha ancora molti dubbi sulla formazione da mandare in campo sia per in difesa sia a centrocampo. Anche lui è consapevole, inoltre, che per Lukaku ci vorrà ancora del tempo prima di vederlo pienamente al top nonostante sia già stato decisivo con gol e assist nelle prime due uscite di campionato. SportFace.

