La Stampa: Milik non risolve i problemi di Allegri e si porta dietro una lunga lista di infortuni (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo anni di attesa Milik può finalmente sbarcare alla Juventus. L’affare è in via di definizione. La Stampa, però, non lo ritiene un acquisto decisivo, di certo non un calciatore che possa risolvere i problemi della Juventus. “Il 28enne Milik sarà il vice Vlahovic e nel suo curriculum i gol non mancano: ne ha Stampati 48 in 122 partite con il Napoli, dal 2016 al 2021, e 30 nelle 52 presenze collezionate con il Marsiglia negli ultimi 18 mesi. Solo che non risolve i problemi di Allegri e si porta dietro una lunga lista di infortuni, comprese due rotture del legamento crociato. L’operazione è low cost per la Juve e i soldi risparmiati dall’ingaggio di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo anni di attesapuò finalmente sbarcare alla Juventus. L’affare è in via di definizione. La, però, non lo ritiene un acquisto decisivo, di certo non un calciatore che possare idella Juventus. “Il 28ennesarà il vice Vlahovic e nel suo curriculum i gol non mancano: ne hati 48 in 122 partite con il Napoli, dal 2016 al 2021, e 30 nelle 52 presenze collezionate con il Marsiglia negli ultimi 18 mesi. Solo che nondie siunadi, comprese due rotture del legamento crociato. L’operazione è low cost per la Juve e i soldi risparmiati dall’ingaggio di ...

