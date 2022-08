Juve | il PSG di Messi | Mbappé | Neymar eDonnarumma! Benfica | la vendetta per Conte E in Israele col Maccabi

Juve: il PSG di Messi, Mbappé, Neymar e...Donnarumma! Benfica, la vendetta per Conte. E in Israele col Maccabi... (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juve è stata sorteggiata nel girone H della Champions League 2022/23. Bianconeri in seconda fascia, hanno pescato il Paris Saint Germain,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Laè stata sorteggiata nel girone H della Champions League 2022/23. Bianconeri in seconda fascia, hanno pescato il Paris Saint Germain,...

MarcoGuidi13 : #Paredes vicinissimo al prestito alla #Juve dal #Psg. Oggi si decide la formula dell’affare. A portare l’argentino… - _Morik92_ : Le parti sono in contatto, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti. La #Juve ha già l'accordo con il calcia… - _Morik92_ : Contatti positivi #Juve-#Psg per #Paredes. Si va verso la chiusura dell'affare, previsti possibili sviluppi già in… - natali_alessio : @Bresingar_ @juventusfc quando diranno le date di juve psg ? - FGarbarino : RT @Col_Bianconera: #UCLDraw ¡¡Road to Istambul!! Grupo H: ????PSG ????JUVENTUS ????Benfica ????Maccabi Haifa ¡¡FINO ALLA FINE FORZA JUVE!! #Co… -

Sorteggi Champions League: ecco il girone della Juve ... estratte le avversarie della Juve per i gironi della massima competizione europea Estratti gli avversari della Juventus nella Champions League 2022/23. Bianconeri inseriti nel gruppo H contro il PSG, Benfica e Maccabi Haifa.

Champions League, il sorteggio dei gironi: italiane poco fortunate Non va benissimo alle italiane alle urne dei gironi di Champions League. L'Inter affronterà il Bayern e il Barcellona, la Juve il Psg. Il Napoli giocherà contro il Liverpool e l'Ajax, il Milan può temere solo il Chelsea. 

Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers
Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Brugge
Gruppo E: Chelsea, Milan
Gruppo H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa