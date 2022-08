Inzaghi “Lazio forte, servono carattere e attenzione” (Di giovedì 25 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Affrontiamo una squadra forte che quest’anno è cresciuta nell’organico e ha mantenuto tutti i giocatori più forti. Dovremo fare una gara di carattere perchè la Lazio è preparata e giocheremo in uno stadio importante con tanta gente: servirà una partita attenta”. Simone Inzaghi presenta così la sfida che attende domani l’Inter all’Olimpico contro la Lazio. “Sarri è un tecnico preparato, dà una impronta alle sue squadre, poi ogni partita ha una storia a sè e lo abbiamo visto proprio contro i biancocelesti nell’ultimo campionato – ha osservato l’allenatore nerazzurro in conferenza – Sappiamo che importanza hanno gli scontri diretti, fino all’anno scorso a parità di punteggio erano determinanti, ma in Serie A nessuna gara è scontata e lo abbiamo visto nelle prime due giornate, con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Affrontiamo una squadrache quest’anno è cresciuta nell’organico e ha mantenuto tutti i giocatori più forti. Dovremo fare una gara diperchè laè preparata e giocheremo in uno stadio importante con tanta gente: servirà una partita attenta”. Simonepresenta così la sfida che attende domani l’Inter all’Olimpico contro la. “Sarri è un tecnico preparato, dà una impronta alle sue squadre, poi ogni partita ha una storia a sè e lo abbiamo visto proprio contro i biancocelesti nell’ultimo campionato – ha osservato l’allenatore nerazzurro in conferenza – Sappiamo che importanza hanno gli scontri diretti, fino all’anno scorso a parità di punteggio erano determinanti, ma in Serie A nessuna gara è scontata e lo abbiamo visto nelle prime due giornate, con ...

DiMarzio : .@Inter | Simone #Inzaghi parla alla vigilia della sfida contro la @OfficialSSLazio - IlModeratoreWeb : Inzaghi “Lazio forte, servono carattere e attenzione” - - Giornaleditalia : #italpresssport Inzaghi 'Lazio forte, servono carattere e attenzione' - infoitsport : Inzaghi: 'Lazio forte, a Immobile mi lega un affetto particolare. Ho diversi ballottaggi in mente' - infoitsport : Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza: “Mkhitaryan è out. Ecco dove vedo meglio Asllani e Dimarco” -