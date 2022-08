Giorgia Meloni deve solo vergognarsi, dice Loredana Bertè “Non la chiamo onorevole, perchè lei di onorevole non ha nulla” (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la scrittrice Michela Murgia e l’influencer Chiara Ferragni, anche la cantante Loredana Bertè si scaglia contro la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Manca circa un mese dalla chiamata alle urne e sembra che attaccare Giorgia Meloni – leader di Fratelli d’Italia e, secondo molti, futuro Presidente del Consiglio – sembra diventato il nuovo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la scrittrice Michela Murgia e l’influencer Chiara Ferragni, anche la cantantesi scaglia contro la leader di Fratelli d’Italia. Manca circa un mese dalla chiamata alle urne e sembra che attaccare– leader di Fratelli d’Italia e, secondo molti, futuro Presidente del Consiglio – sembra diventato il nuovo L'articolo proviene da Leggilo.org.

nick2711969 : RT @lucianonobili: “Se incontrassi Berlusconi gli direi: caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa #Draghi per sostenere la Meloni? Ami… - GfcMcIta : RT @janavel7: 'Nessuno si ricorda che nel 2018 fu Giorgia Meloni, prima di Di Maio, a chiedere di mettere in stato di accusa il presidente… - Nino18865453 : RT @Clauzinho3: Giorgia Meloni ne ha 23 su 33. L’avrebbero rinchiusa e buttato la chiave ???????? - marcoiorio951 : @AlessandraOdri Non serve una laurea in legge per capire quanto Giorgia Meloni sia ignorante, fascista, pericolosa… - sergiodadamo : RT @lucianonobili: “Se incontrassi Berlusconi gli direi: caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa #Draghi per sostenere la Meloni? Ami… -