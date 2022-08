Energia | Picierno PD | ' subito contratto di ' luce sociale' '

(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "L'incremento del costo dell'si sta abbattendo su famiglie e imprese, con effetti devastanti già ora e un autunno che si preannuncia ancora più complicato. È compito e dovere della politica proporre soluzioni che sianoincisive ma che, allo stesso tempo, siano anche strutturali e funzionino nel tempo. Abbiamo già presentato misure concrete e dettagliate per fronteggiare il carovita e il costo delle bollette. In primis occorre slegare il costo del gas da quello dell'elettricità, tramite un coordinamento a livello europeo ed evitando di ricorrere a soluzioni solitarie o autarchiche". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina. "Abbiamo proposto inoltre un 'di' per le Pmi in difficoltà e ...

