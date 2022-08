Emis Killa insulta la modella Chiara Scelsi | poi cancella e si scusa

LaVeritaWeb : Il cambiamento nelle notti di viale Ceccarini, ma un po’ di tutta la riviera romagnola. A denunciare la mutazione è… - matteosalvinimi : Ha ragione Emis Killa: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le f… - RealEmisKilla : EmIs KiLlA sEi FiNitO gne gne gne - PotereArturaio : RT @riclorenzini: Emis Killa che è un ragazzo perbene dice che ha paura a girare per Rimini. E vorrei ben vedere, c’è il meeting di CL, avr… - Agricolturabio1 : RT @riclorenzini: Emis Killa che è un ragazzo perbene dice che ha paura a girare per Rimini. E vorrei ben vedere, c’è il meeting di CL, avr… -

continua a far parlare di sé, e non per i motivi più nobili. Il rapper si è reso protagonista nelle scorse ore di un nuovo scontro sui social con alcuni celebri haters che l'hanno preso di ...in piena modalità "ci son cascato di nuovo", dopo aver parlato di Riccione considerandola più pericolosa di Marsiglia, offende pesantemente la modella Chiara Scelsi sotto il post di DJ Ralf ...Le parole di Emis Killa su Riccione sono state strumentalizzate dalla Lega: il botta e risposta tra il rapper e il partito di Salvini.La sinistra ha un suo modo inconfondibile per risolvere le cose: basta non dirle, basta non mostrarle e non ci sono più. A Piacenza una ...