Elezioni, Conte: “Alle donne va assicurata vera parità, il congedo di paternità deve arrivare alla stessa durata di quello di maternità” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Alle donne dobbiamo assicurare una vera parità, non dire della finzione della parità salariale. La donna ha un problema, a differenza dell’uomo, spesso è costretta a rinunciare alla prospettiva lavorativa per i figli, ma vogliamo mettere le donne nella condizione di superare questo dilemma? Allora il congedo di paternità… lo stesso congedo di maternità lo diamo anche agli uomini. Dobbiamo arrivare alla stessa durata per una vera parità”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a Radio Popolare. Sottolineando che oggi c’è un M5s “molto più maturo”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “dobbiamo assicurare una, non dire della finzione dellasalariale. La donna ha un problema, a differenza dell’uomo, spesso è costretta a rinunciareprospettiva lavorativa per i figli, ma vogliamo mettere lenella condizione di superare questo dilemma? Allora ildi… lo stessodilo diamo anche agli uomini. Dobbiamoper una”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervenendo a Radio Popolare. Sottolineando che oggi c’è un M5s “molto più maturo”, ...

DantiNicola : Il consigliere di Putin #Suslov sogna che con queste elezioni l'Italia diventi 'laboratorio' filorusso in UE. In qu… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Conte: 'Il Meeting di Rimini non ospita il Movimento 5 Stelle perché siamo scomodi per il sistema'… - Adnkronos : Conte boccia l’eredità di #Draghi. - Normalman55 : RT @CastaldiGiusi: L’Agcom è pregato di intervenire, ristabilendo la par condicio, anche rispetto ai tempi di presenza nei vari talk e nei… - Leonida62 : RT @P_Rava: Due dei quattro candidati impresentabili del PD in Sicilia sono già passati a destra con Cateno De Luca. Il che illustra perfet… -