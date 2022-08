Donne al potere sempre più ambiziose | presto non si accontenteranno del ruolo di gregarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) di Roberta Ravello Uno studio recente di Ecpr – il consorzio europeo per la ricerca sulla scienza politica avanzata – ha analizzato le simpatizzanti del partito femminista svedese, Fi (Iniziativa Femminista), quello di maggior successo in Europa, cercando di capirne l’orientamento. I risultati hanno mostrato che le simpatizzanti sono prevalentemente giovani,e altamente istruite, e condividono non solo le opinioni femministe di Fi, ma anche l’ideologia di sinistra del partito. Analizzando il voto, i motivi predominanti per le votanti sono ideologici, ma entrano in gioco anche altre considerazioni come il desiderio di qualcosa di nuovo in politica. Le ragioni per non votare per Fi, anche per le simpatizzanti, includono considerazioni tattiche – il partito è visto come nuovo o troppo piccolo per avere un impatto reale – ma anche scetticismo sul femminismo come ...