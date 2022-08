Diletta Leotta | “Mi chiese una mano!” | retroscena decisivo sull’esordio | ebbe una raccomandazione speciale

(Di giovedì 25 agosto 2022) Spuntano nuove polemiche circa gli esordi televisivi della conduttrice sportiva, ecco come ottenne il ruolo.(fonte instagram)Fisico mozzafiato, capelli dorati,rappresenta certamente la punta di diamante dell’informazione sportiva del colosso DAZN. Dopo le indimenticate polemiche circa il suo monologo a Sanremo, in cui aveva maldestramente tentato di ironizzare circa la propria bellezza in rapporto allo scorrere degli anni, sorgono nuove indiscrezioni circa i suoi esordi. Dopo essersi piazzata al secondo posto nella kermesse di bellezza organizzata dall’emittente Catania TeleColor a soli 14 anni,ha ben presto manifestato il desiderio di perseguire la carriera televisiva. Il portale “Today” riporta ...

FREAKHOUSEXOX : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - worthniko : @_Coso__ aahahaha lei sopravvalutata ahahahahahahahaahah vai a segarti su diletta leotta - fobosxxx : RT @TvKofy: Diletta Leotta (31) - GoldFrake : @Gazzetta_it Caratteristiche fisiche e impatto economico: perché ho scelto mia moglie e non Diletta #Leotta. - MaignanLover : @RedandBlack22 ci ha provato con diletta leotta ma ha preso palo -

Tuttosport

Stiamo parlando di Eleonora Incardona , la bellissima golfista ed imprenditrice siciliana, nonché ormai sotrica ex di Mirko Manola (il fratellastro di). Tre scatti in jeanse e top ...Non solo Formentera. Colombari, Blasi,: le vip che scelgono (anche) la ... L'estate scatenata di Diletta Leotta: "Indimenticabile" FOTO Una presenza che non è passata inosservata sugli spalti di San Siro in occasione di Inter-Spezia. Stiamo parlando di Eleonora Incardona, la bellissima golfista ed imprenditrice siciliana, nonché ormai ...Tra mare, amici e tanto divertimento, la conduttrice ha condiviso i ricordi delle vacanze sui social: gli scatti hanno raccolto in breve migliaia di "mi piace" ...