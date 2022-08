Cinema: tutte le uscite della settimana (Di giovedì 25 agosto 2022) È ufficiosamente finita la “pausa” estiva per quanto riguarda le uscite Cinematografiche: una settimana ricca di nuovi titoli ha inizio giovedì 25 agosto, con tante pellicole interessanti a partire dal ritorno di David... Leggi su today (Di giovedì 25 agosto 2022) È ufficiosamente finita la “pausa” estiva per quanto riguarda letografiche: unaricca di nuovi titoli ha inizio giovedì 25 agosto, con tante pellicole interessanti a partire dal ritorno di David...

team_world : Annunciato il programma di #Venezia79 con tutte le proiezioni per il pubblico e per gli accreditati?? ??… - nikolaussuck : In memoria -e difesa, ma è difficile- dei #cinema di quartiere. A Roma ne è appena sparito un altro. E non ci si re… - farcelamai : Visto che a Settembre ritorna Avatar nei cinema, mi sembra giusto ribadire la mia unpopular opinion più unpopular d… - 5OSUN : RT @Gerry75850552: @byoblu Per quanto mi riguarda cinema e teatri dopo le prese di posizione a favore di green pass ed obbligo vaccinale di… - MjSartor : Fosse per me, due attrici come @barbaratabita e @LodoValentina sarebbero presenti nelle programmazioni di cinema e teatri tutte le sere -