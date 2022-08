Assunzioni in Regione Lazio, si cercano oltre 500 persone: bandi di concorso, requisiti e posizioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono ben 584 le persone che la Regione Lazio è pronta ad assumere. Sì, perché la Regione ha indetto ben tre bandi, tutti con data di scadenza il 30 settembre: si cercano operatori NUE, assistenti mercato e servizi per il lavoro ed esperti mercato e servizi per il lavoro da inserire nei Centri per l’Impiego del territorio. Come diventare operatore NUE per la Regione Lazio La Regione ha bandito un concorso per Operatori NUE 112. E, questa volta, a disposizione ci sono 40 posti: per candidarsi basta il diploma, poi il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare non ci sono limiti d’età, ma bisogna ovviamente aver compiuto 18 anni. Necessario il diploma di scuola secondaria di secondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono ben 584 leche laè pronta ad assumere. Sì, perché laha indetto ben tre, tutti con data di scadenza il 30 settembre: sioperatori NUE, assistenti mercato e servizi per il lavoro ed esperti mercato e servizi per il lavoro da inserire nei Centri per l’Impiego del territorio. Come diventare operatore NUE per laLahato unper Operatori NUE 112. E, questa volta, a disposizione ci sono 40 posti: per candidarsi basta il diploma, poi il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare non ci sono limiti d’età, ma bisogna ovviamente aver compiuto 18 anni. Necessario il diploma di scuola secondaria di secondo ...

