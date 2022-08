Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 24 agosto 2022 (Di giovedì 25 agosto 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 24 agosto 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata finale del programma documentaristico Superquark ha totalizzato 1612 spettatori (12.50% di share). La fiction Fratelli Caputo su Canale5 ha conquistato in media 1704 spettatori (share 12.69%). La puntata di Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco – La verità di Alberto Stasi su Italia1 ha realizzato 857 spettatori (7.91%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1192 spettatori (8.22%), mentre il film Ribelli su Rai3 ha avuto 789 spettatori (5.53%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 agosto 2022)TV: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata finale del programma documentaristico Superquark ha totalizzato 1612 spettatori (12.50% di share). La fiction Fratelli Caputo su Canale5 ha conquistato in media 1704 spettatori (share 12.69%). La puntata di Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco – La verità di Alberto Stasi su Italia1 ha realizzato 857 spettatori (7.91%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1192 spettatori (8.22%), mentre il film Ribelli su Rai3 ha avuto 789 spettatori (5.53%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha ...

