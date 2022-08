Arriva Alexa Game Control, il nuovo modo di giocare ai videogames che ci farà scordare i controller (Di giovedì 25 agosto 2022) Arriva un’altra succosa novità direttamente dal Gamescom 2022, e dalle informazioni che abbiamo ottenuto pare che abbia a che fare non solo con Alexa, ma anche con il mondo dei videogiochi. Di che parliamo? Presto molti giochi come Dead Island avranno un buon punto di incontro con Alexa – Computermagazine.itLa Gamescom è un ottimo punto di partenza per tutte le società che hanno intenzione di far emergere un loro prodotto, e questo anche Amazon lo sa bene. Non per niente ha presentato Alexa Game Control, ovvero un nuovo modo di giocare ai videogiochi senza effettivamente utilizzare un Controller. Con questa modalità, i giocatori possono eseguire alcune azioni ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)un’altra succosa novità direttamente dalscom 2022, e dalle informazioni che abbiamo ottenuto pare che abbia a che fare non solo con, ma anche con il mondo dei videogiochi. Di che parliamo? Presto molti giochi come Dead Island avranno un buon punto di incontro con– Computermagazine.itLascom è un ottimo punto di partenza per tutte le società che hanno intenzione di far emergere un loro prodotto, e questo anche Amazon lo sa bene. Non per niente ha presentato, ovvero undiai videogiochi senza effettivamente utilizzare unler. Con questa modalità, i giocatori possono eseguire alcune azioni ...

Scrittomisto : L'algoritmo si laurea in legge: arriva l'avvocato digitale e scatta la rivolta. L'algoritmo “la legge per tutti” so… - Affaritaliani : Un algoritmo vuole mandare in pensione gli avvocati “Legge per tutti”, toghe scatenate: “Non è in grado” “Alexa non… - maruzzella_p : Quando all’improvviso arriva in tl questo gioiello. Alexa, Dire Straits che oggi è dura?? - LaStronzaOmofob : RT @rumba_magica: Mia madre è offesa con Alexa, lei (madre) si ostina a dirle 'Grazie Alexa' per ogni informazione ché dà e si aspetta un '… - rumba_magica : Mia madre è offesa con Alexa, lei (madre) si ostina a dirle 'Grazie Alexa' per ogni informazione ché dà e si aspett… -