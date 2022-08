AEW: Una grande puntata di Dynamite fa registrare buonissimi ascolti (Di giovedì 25 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEW Dynamite su TBS. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.049.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.34. Si torna sopra il milione La puntata della scorsa notte torna a far registrare un incremento negli ascolti e soprattutto torna a superare il tetto del milione di spettatori. Ma le buone notizie non si fermano qua, infatti lo show si è classificato al primo posto della classifica dei 150 show via cavo della serata. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 25 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda lasettimanale di AEWsu TBS. La, per quanto riguarda i dati sugli, ha fattoun totale di 1.049.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.34. Si torna sopra il milione Ladella scorsa notte torna a farun incremento neglie soprattutto torna a superare il tetto del milione di spettatori. Ma le buone notizie non si fermano qua, infatti lo show si è classificato al primo posto della classifica dei 150 show via cavo della serata.

